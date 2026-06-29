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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
298
Час на прочитання
1 хв

Королева Ранія поділилася милим фото сина-іменинника та своєї старшої онуки

28 червня кронпринцу Хусейну, старшому синові королеви Ранії та короля Абдалли II, виповнилося 32 роки.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман

Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман / © Instagram королеви Ранії

Його мати королева Ранія, яка не поїхала до Сполучених Штатів, щоб підтримати національну збірну, опублікувала фото сина та онуки принцеси Іман, щоб привітати його з днем народження.

«З днем ​​народження, Хусейне. Нехай твоя сім'я приносить тобі стільки радості, скільки ти приносиш нам щодня», — написала вона під фотографією. Привітання, як і очікувалося, зібрало десятки тисяч вподобайок та сотні коментарів під постом.

Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман / © Instagram королеви Ранії

Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман / © Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Раджва та кронпринц Хусейн з дочкою Іман вболівали за йорданську збірну на чемпіонаті світу з футболу, що проходить у США. Прилетів на матч і король Абдалла ІІ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
298
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