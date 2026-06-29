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Королева Ранія поділилася милим фото сина-іменинника та своєї старшої онуки
28 червня кронпринцу Хусейну, старшому синові королеви Ранії та короля Абдалли II, виповнилося 32 роки.
Його мати королева Ранія, яка не поїхала до Сполучених Штатів, щоб підтримати національну збірну, опублікувала фото сина та онуки принцеси Іман, щоб привітати його з днем народження.
«З днем народження, Хусейне. Нехай твоя сім'я приносить тобі стільки радості, скільки ти приносиш нам щодня», — написала вона під фотографією. Привітання, як і очікувалося, зібрало десятки тисяч вподобайок та сотні коментарів під постом.
Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Раджва та кронпринц Хусейн з дочкою Іман вболівали за йорданську збірну на чемпіонаті світу з футболу, що проходить у США. Прилетів на матч і король Абдалла ІІ.