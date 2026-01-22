- Дата публікації
Королева Ранія поділилася милим сімейним фото з молодшою онучкою
Йорданська королева опублікувала у своєму Instatram фото зі своєю старшою дочкою та молодшою онукою.
У королеви Ранії та короля Абдалли II двоє онуків — принцеса Іман (дочка кронпринца Хусейна та принцеси Раджви) та принцеса Аміна (дочка принцеси Іман та Джаміля Терміотиса).
Ранія поділилася кадром з малечею Аміною, якій у лютому 2026 року виповниться один рік. Фото, на якому зображені також батьки дівчинки, Ранія не підписала, залишивши лише одне серце. Обличчя дівчинки не видно, принцесу тримає її мама Іман, а Ранія сидить поряд і з усмішкою на обличчі щось каже своїй онучці.
Нагадаємо, напередодні нового року йорданська королева ділилася фотографією всієї своєї великої родини, де були обидві онуки королівського подружжя.