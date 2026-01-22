Королева Ранія поділилася милим сімейним фото з молодшою онучкою

Королева Ранія з дочкою принцесою Іман і онукою Аміною / © Instagram королеви Ранії

Реклама

У королеви Ранії та короля Абдалли II двоє онуків — принцеса Іман (дочка кронпринца Хусейна та принцеси Раджви) та принцеса Аміна (дочка принцеси Іман та Джаміля Терміотиса).

Ранія поділилася кадром з малечею Аміною, якій у лютому 2026 року виповниться один рік. Фото, на якому зображені також батьки дівчинки, Ранія не підписала, залишивши лише одне серце. Обличчя дівчинки не видно, принцесу тримає її мама Іман, а Ранія сидить поряд і з усмішкою на обличчі щось каже своїй онучці.

Королева Ранія з дочкою принцесою Іман і онукою Аміною, а також її батьком Джамілем / © Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, напередодні нового року йорданська королева ділилася фотографією всієї своєї великої родини, де були обидві онуки королівського подружжя.