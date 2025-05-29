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Королева Ранія показала нове миле фото своїх молодших дітей, зроблене під час свята
На знімку, опублікованому королевою Йорданії, заскочено її дочку принцесу Сальму та сина принца Хашима.
Фото молодших дітей королеви Ранії та короля Абдалли II було зроблено у День Незалежності Йорданії, що відзначався 25 травня. Сама королева Ранія не відвідала урочистостей із цього приводу, оскільки захворіла цього дня.
На знімку 24-річну принцесу Сальму зображено у фіолетовій сукні із золотим поясом та об’ємними рукавами. У неї на шиї був золотий ланцюжок з кулоном, волосся розпущене і укладене хвилями, а на обличчі легкий макіяж. Її брат принц Хашим був одягнений у темно-синій класичний костюм, білу сорочку та синю краватку у дрібний принт.
Нагадаємо, сама королева Ранія ще на початку місяця приїжджала з візитом до Нью-Йорку. Того дня вона носила синій костюм від Prada.