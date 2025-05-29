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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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103
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Королева Ранія показала нове миле фото своїх молодших дітей, зроблене під час свята

На знімку, опублікованому королевою Йорданії, заскочено її дочку принцесу Сальму та сина принца Хашима.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Сальма та принц Хашим

Принцеса Сальма та принц Хашим / © Instagram королеви Ранії

Фото молодших дітей королеви Ранії та короля Абдалли II було зроблено у День Незалежності Йорданії, що відзначався 25 травня. Сама королева Ранія не відвідала урочистостей із цього приводу, оскільки захворіла цього дня.

На знімку 24-річну принцесу Сальму зображено у фіолетовій сукні із золотим поясом та об’ємними рукавами. У неї на шиї був золотий ланцюжок з кулоном, волосся розпущене і укладене хвилями, а на обличчі легкий макіяж. Її брат принц Хашим був одягнений у темно-синій класичний костюм, білу сорочку та синю краватку у дрібний принт.

Принцеса Сальма та принц Хашим / © Instagram королеви Ранії

Принцеса Сальма та принц Хашим / © Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, сама королева Ранія ще на початку місяця приїжджала з візитом до Нью-Йорку. Того дня вона носила синій костюм від Prada.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

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