Королева Ранія показала нове миле фото своїх молодших дітей, зроблене під час свята

Принцеса Сальма та принц Хашим / © Instagram королеви Ранії

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Фото молодших дітей королеви Ранії та короля Абдалли II було зроблено у День Незалежності Йорданії, що відзначався 25 травня. Сама королева Ранія не відвідала урочистостей із цього приводу, оскільки захворіла цього дня.

На знімку 24-річну принцесу Сальму зображено у фіолетовій сукні із золотим поясом та об’ємними рукавами. У неї на шиї був золотий ланцюжок з кулоном, волосся розпущене і укладене хвилями, а на обличчі легкий макіяж. Її брат принц Хашим був одягнений у темно-синій класичний костюм, білу сорочку та синю краватку у дрібний принт.

Принцеса Сальма та принц Хашим / © Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, сама королева Ранія ще на початку місяця приїжджала з візитом до Нью-Йорку. Того дня вона носила синій костюм від Prada.

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Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії