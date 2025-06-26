ТСН у соціальних мережах

Королева Ранія прилетіла на весілля Безоса та Санчес: перші фото королівської особи у Венеції

Цими вихідними відбудеться весілля року — одружуються мільярдер Джефф Безос і його кохана Лорен Санчес.

Королева Ранія

Королева Ранія / © Getty Images

Розкішне святкування відбудеться у Венеції та збере в одному місці близько 200 знаменитих і дуже багатих гостей, серед яких опинилася і королева Йорданії Ранія.

Ранію аль-Абдалла помітили одягнену у все чорне, коли вона йшла пірсом, щоб сісти до човна-таксі після приземлення в аеропорту Венеції «Марко Поло».

Королева Ранія / © Getty Images

Королева Ранія / © Getty Images

Вона вибрала для перельоту зручні вільні штани з пряжками з боків, які поєднала з м’якою кофтою, рукави якої були до ліктя. Волосся Ранія розпустила, наділа сонцезахисні окуляри, а також доповнила образ сумкою Jacquemus і босоніжками Prada.

Чи буде на весіллі ще хтось із представників королівських династій, наразі невідомо, проте папараці вже помітили у Венеції американську теледіву Кім Кардашян із мамою і сестрою. Вона була одягнена в лук від Balenciaga.

Кім Карадашян / © Getty Images

Кім Карадашян / © Getty Images

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лорен Санчес_1 / © Getty Images

© Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

© Getty Images

