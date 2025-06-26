Королева Ранія прилетіла на весілля Безоса та Санчес: перші фото королівської особи у Венеції

Королева Ранія / © Getty Images

Розкішне святкування відбудеться у Венеції та збере в одному місці близько 200 знаменитих і дуже багатих гостей, серед яких опинилася і королева Йорданії Ранія.

Ранію аль-Абдалла помітили одягнену у все чорне, коли вона йшла пірсом, щоб сісти до човна-таксі після приземлення в аеропорту Венеції «Марко Поло».

Королева Ранія / © Getty Images

Вона вибрала для перельоту зручні вільні штани з пряжками з боків, які поєднала з м’якою кофтою, рукави якої були до ліктя. Волосся Ранія розпустила, наділа сонцезахисні окуляри, а також доповнила образ сумкою Jacquemus і босоніжками Prada.

Чи буде на весіллі ще хтось із представників королівських династій, наразі невідомо, проте папараці вже помітили у Венеції американську теледіву Кім Кардашян із мамою і сестрою. Вона була одягнена в лук від Balenciaga.

Кім Карадашян / © Getty Images