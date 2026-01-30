Королева Ранія привітала чоловіка та сина з днем народження та поділилася милими сімейними фото

Королева Ранія та король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія привітала з 64-річчям свого чоловіка короля Абдаллу II, а також із 21-річчям свого молодшого сина принца Хашима.

У Instagram королева поділилася знімком зі своїм чоловіком, на якому вони обоє мають розслаблений та щасливий вигляд. Він був одягнений у сорочку та штани, а вона — у рожевий в’язаний кардиган від Alessandra Rich та білу спідницю міді від Ulla Johnson.

«З любов’ю сьогодні і завжди. З днем народження!» — йдеться в підписі.

Королева Ранія і король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Також Ранія поділилася світлиною зі своїм сином.

«Я так пишаюся тим, якою людиною ти став. Із днем ​​народження, мій дорогий Хашиме», — написала вона поряд із фотографією, на якій хлопець обіймає своїх двох сестер, принцес Іман та Сальму.

Принцеса Сальма, принц Хашим, принцеса Іман / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія неодноразово заявляла, що одним із її головних пріоритетів у житті є сім’я, і регулярно ділиться у соцмережах теплими сімейними фотографіями.

Принц Хашим і королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

