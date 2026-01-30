- Дата публікації
Королева Ранія привітала чоловіка та сина з днем народження та поділилася милими сімейними фото
В йорданській королівській родині сьогодні одразу два іменинники.
Королева Ранія привітала з 64-річчям свого чоловіка короля Абдаллу II, а також із 21-річчям свого молодшого сина принца Хашима.
У Instagram королева поділилася знімком зі своїм чоловіком, на якому вони обоє мають розслаблений та щасливий вигляд. Він був одягнений у сорочку та штани, а вона — у рожевий в’язаний кардиган від Alessandra Rich та білу спідницю міді від Ulla Johnson.
«З любов’ю сьогодні і завжди. З днем народження!» — йдеться в підписі.
Також Ранія поділилася світлиною зі своїм сином.
«Я так пишаюся тим, якою людиною ти став. Із днем народження, мій дорогий Хашиме», — написала вона поряд із фотографією, на якій хлопець обіймає своїх двох сестер, принцес Іман та Сальму.
Королева Ранія неодноразово заявляла, що одним із її головних пріоритетів у житті є сім’я, і регулярно ділиться у соцмережах теплими сімейними фотографіями.
