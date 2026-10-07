Королева Ранія приїхала до школи до дітей у ефектній сукні-сорочці зі шкіряним поясом

Королева Ранія та король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

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Королівське подружжя Йорданії побувало у змішаній початковій школі імені Аїші бинт Абу Бакр в Акабі, де зустрілося з групою педагогів та випускників різних програм підготовки лідерів та вчителів.

«Вітаємо всіх йорданських вчителів із Всесвітнім днем ​​вчителя, які змінюють життя наших учнів на краще», - написала королева Ранія у підписі під знімком, яким поділилася у своєму Instagram.

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Королева Ранія та король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

На Ранії цього дня була біла сукня-сорочка з широким чорним поясом на талії, яку вона доповнила червоними замшевими туфлями-човниками на підборах, гарним укладанням і макіяжем та золотим браслетом на зап'ясті.

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Король Абдалла II носив темний піджак, сорочку та світло-сірі штани у поєднанні з туфлями.

А нещодавно королівське подружжя побувало на весіллі принцеси Сари бинт Фейсал, племінниці короля Абдалли II. Там Ранія сяяла в темно-червоній сукні міді з крепу з драпуванням від Roksandailincic і мала приголомшливий вигляд.

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