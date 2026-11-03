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Дата публікації
Категорія
Суспільство
Час на прочитання
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Королева Ранія та її невістка – принцеса Раджва – влаштували модне змагання на відкритті йорданського парламенту

Королева обралалук національних брендів, а принцеса одяг відомих міжнародних марок.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Раджва та королева Ранія

Принцеса Раджва та королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

2 листопада йорданська королівська родина опинилася в центрі уваги на одній із ключових подій в інституційному календарі. Король Йорданії Абдалла II та королева Ранія у супроводі спадкового принца Хусейна та спадкової принцеси Раджви головували на відкритті третьої чергової сесії двадцятого парламенту.

Ця церемонія, що відбулася в Аммані, знаменує початок нового періоду парламентської діяльності традиційною «Тронною промовою», в якій монарх викладає основні політичні пріоритети країни.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Цей день також привертає увагу до жінок хашимітського двору та їхнього вибору образів для заходу.

Королева Ранія відвідала парламент у костюмі з двох частин, зшитому з фіолетового оксамиту із золотою вишивкою, що складається з довгого жилета та сукні з широкими бретелями, спідницею-олівцем та глибоким круглим вирізом. Обидва вбрання були доповнені білою шифоновою блузкою із зав'язками на шиї та пишними рукавами, металевим поясом та клатчем, що поєднується з квітковим оздобленням сукні. Вбрання було пошито йорданським брендом Funtazza Designs, що спеціалізується на одязі, в якому поєднуються елементи фольклору та традиційного одягу країни.

Королева Ранія та король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія та король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

А принцеса Раджва - дружина кронпринца Хусейна - своєю чергою, обрала сукню-футляр бузкового кольору від Temperley London, британського бренду, якому також віддає перевагу принцеса Уельська Кейт. Вона доповнила образ туфлями Gianvito Rossi в тон та шоколадно-коричневою сумкою Saint Laurent.

Принцеса Раджва та королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Принцеса Раджва та королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, раніше ми писали, як королева Ранія у сорочці кольору марсала з'явилася на виставці.

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