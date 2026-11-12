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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
84
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1 хв

Королева Ранія у ніжно-кремовому образі та з гарним укладанням відвідала Кейптаун

Королева Йорданії приїхала з візитом до Кейптауна і поділилася знімками з відвіданого заходу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Ранія

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Її Величність королева Ранія відвідала Фонд спадщини Десмонда та Лії Туту у Кейптауні. Це офіційна некомерційна організація, заснована 2011 року в Кейптауні (ПАР) самим лауреатом Нобелівської премії миру, почесним архієпископом Десмондом Туту та його дружиною Лією Туту.

«Зворушливий захід, присвячений пам'яті покійного південноафриканського архієпископа Десмонда Туту та його спадщини», - написала у підписі під знімками Ранія.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Одягнена королева була у вишуканий ансамбль у теплих нейтральних відтінках з етнічними акцентами: шовкова кремова блуза з високим перехресним коміром, драпованою накидкою-кейпом на плечах і довгими об'ємними рукавами з широкими манжетами і спідниця-міді прикрашена великим симетричним геометричним орнаментом. Лук Ранія доповнила гостроносими туфлями-човниками з фактурним покриттям бронзово-золотистого відтінку.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Йорданії тримала в руках структуровану світло-кремову сумку з короткою ручкою та золотистою фурнітурою, сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі та одягла сережки-кільця у вуха. Волосся Ранія розпустила та зробила виразний денний макіяж.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Раніше ми розповідали, як королева Ранія та її невістка – принцеса Раджва – влаштували модне змагання на відкритті йорданського парламенту.

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