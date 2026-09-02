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Королева Ранія в ефектній білій сукні-футлярі з'явилася на діловому заході
Королева Ранія поділилася кількома новими знімками чергового робочого заходу.
Її Величність королева приїхала на зустріч із підприємцями в елегантній білій сукні міді з вишивкою на грудях та поясом на талії, а також краваткою на шиї. Вона доповнила образ маленькою сумкою на плечі, сонцезахисними окулярами, а також плетеними туфлями на підборах. Також Ранія зробила світлий манікюр, розпустила волосся, зробивши гарне укладання та макіяжем підкреслила свої риси обличчя.
«Сьогодні в Джабаль-ель-Лвейбдеху відбудеться зустріч з групою підприємців, що надихає, а також коротка зустріч з командою Amman Design Week напередодні запуску заходу наступного місяця», — написала Ранія про захід, який вже відбувся.
Нагадаємо, 31 серпня королева Ранія відсвяткувала 56-річчя і поділилася з цього приводу новою фотографією у своєму Instagram, де була зазнімкована в компанії своїх чотирьох онучок.