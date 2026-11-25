- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 263
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Ранія в ефектному штанному костюмі влаштувала прийом для першої леді Узбекистану
Королева Ранія супроводжувала першу леді Узбекистану Зіроат Мірзійоєву під час ознайомлення з ремісничою спадщиною Йорданії та соціальними ініціативами, які просуваються Фондом річки Йордан.
Її Величність супроводжувала гостю до виставкової зали Jordan River Designs в Аммані.
Цей захід надав можливість продемонструвати одну з соціальних ініціатив, у якій вона бере участь уже кілька десятиліть, а також познайомити гостю з культурною і ремісничою спадщиною Йорданії.
Для цього випадку королева одягла сірий картатий костюм, який складався з приталеного жакета зі структурованими плечима, застібкою на ґудзики спереду та баскою. Однією з найяскравіших деталей вбрання був комір, прикрашений асиметричним бантом із тієї ж тканини. Ансамбль вона доповнила штанями-палацо з високою талією від іспанського бренду Cherubina, взула туфлі до тону Gianvito Rossi на підборах і тримала в руках сумку Ferragamo.
Волосся Ранія зібрала в зачіску, зробила макіяж і наділа сонцезахисні окуляри від Céline, а у вухах мала сережки Hoop Earrings.
Цей візит є частиною програми заходів, підготовленої королем і королевою Йорданії для державного візиту президента Узбекистану та його дружини.
Раніше ми показували, який лук Ранія обрала для церемонії привітання президентського подружжя, а також у якому з’явилася в аеропорту, зустрічаючи високопоставлених гостей.