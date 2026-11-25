Зіроат Мірзійоєва і королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

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Її Величність супроводжувала гостю до виставкової зали Jordan River Designs в Аммані.

Зіроат Мірзійоєва та королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Цей захід надав можливість продемонструвати одну з соціальних ініціатив, у якій вона бере участь уже кілька десятиліть, а також познайомити гостю з культурною і ремісничою спадщиною Йорданії.

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Королева Ранія та Зіроат Мірзійоєва / © Instagram королеви Ранії

Для цього випадку королева одягла сірий картатий костюм, який складався з приталеного жакета зі структурованими плечима, застібкою на ґудзики спереду та баскою. Однією з найяскравіших деталей вбрання був комір, прикрашений асиметричним бантом із тієї ж тканини. Ансамбль вона доповнила штанями-палацо з високою талією від іспанського бренду Cherubina, взула туфлі до тону Gianvito Rossi на підборах і тримала в руках сумку Ferragamo.

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Волосся Ранія зібрала в зачіску, зробила макіяж і наділа сонцезахисні окуляри від Céline, а у вухах мала сережки Hoop Earrings.

Королева Ранія та король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Цей візит є частиною програми заходів, підготовленої королем і королевою Йорданії для державного візиту президента Узбекистану та його дружини.

Зіроат Мірзійоєва та королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Раніше ми показували, який лук Ранія обрала для церемонії привітання президентського подружжя, а також у якому з’явилася в аеропорту, зустрічаючи високопоставлених гостей.

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