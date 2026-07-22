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Королева Ранія в елегантній сорочці та спідниці міді з’явилася на заході
Королева Ранія відвідала новий робочий захід та продемонструвала на ньому стильний образ.
Її Величність королева Йорданії відвідала благодійну громаду Асаель Бадер в Аммані, де відбулася робоча зустріч. Ранія поділилася кількома фото та відео у своєму Instagram та подякувала за прийом.
«Дякую вам за гостинність та за вашу відданість своїй спільноті, що надихає», - написала королева у підписі під фото.
Для цього виходу королева Ранія обрала білу сорочку з об'ємними рукавами та вишивкою на них, а також блакитну спідницю-міді з розкльошеним низом від бренду Loewe та взула сині замшеві туфлі-човники Jennifer Chamandi.
Королева мала, як завжди, дуже стильний вигляд, і викликала фурор своїм елегантним образом, який доповнювало ефектне укладання та виразний макіяж.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що королева Ранія незабаром стане бабусею втретє. Молодша дочка короля та королеви Йорданії – принцеса Іман – готується стати мамою вдруге.