Королева Ранія в елегантній сорочці та спідниці міді з’явилася на заході

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

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Її Величність королева Йорданії відвідала благодійну громаду Асаель Бадер в Аммані, де відбулася робоча зустріч. Ранія поділилася кількома фото та відео у своєму Instagram та подякувала за прийом.

«Дякую вам за гостинність та за вашу відданість своїй спільноті, що надихає», - написала королева у підписі під фото.

Королева Рания / © Instagram королеви Ранії

Для цього виходу королева Ранія обрала білу сорочку з об'ємними рукавами та вишивкою на них, а також блакитну спідницю-міді з розкльошеним низом від бренду Loewe та взула сині замшеві туфлі-човники Jennifer Chamandi.

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Королева мала, як завжди, дуже стильний вигляд, і викликала фурор своїм елегантним образом, який доповнювало ефектне укладання та виразний макіяж.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що королева Ранія незабаром стане бабусею втретє. Молодша дочка короля та королеви Йорданії – принцеса Іман – готується стати мамою вдруге.

Королева Ранія та принцеса Іман / © Instagram королеви Ранії

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