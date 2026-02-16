Королева Ранія в елегантному луку відвідала школу ремесел під час поїздки до Індії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Під час участі у Всесвітньому економічному бізнес-саміті Times у Нью-Делі Ранія обрала весняний образ, центральним елементом якого стала зелена спідниця міді від Fendi та рожева блузка.

Для візиту до школи ремесел Чанакья у Мумбаї Її Величність обрала ансамбль м'яких тонів. Головним елементом луку став довгий бірюзовий блейзер, прикрашений вишивкою та аплікаціями від Tilbyav. Королева доповнила його білим топом та прямими штанами кольору слонової кістки, завершивши образ білими туфлями-човниками з гострим носом від Jimmy Choo та мінісумкою.

«Сьогодні я із задоволенням відвідала Школу ремесел Чанакья у Мумбаї. Мене надихають ваші зусилля щодо збереження традиційних індійських ремесел та передавання культурної спадщини», — написала Її Величність у своєму Instagram.

Також під час цієї поїздки королева демонструвала образ у костюмі, що складається з блузки з квітковим принтом та краваткою на шиї та штанів-кльош, а до них підібрала нюдові туфлі-човники та мініатюрну сумку на короткій ручці.