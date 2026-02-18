Королева Ранія в елегантному образі і з гарною зачіскою з’явилася на церемонії привітання

Королева Ранія та король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія поділилася фото у своєму Instagram. Вона показала, як вони разом з королем Абдаллою II зустрічали президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра та першу леді, пані Ельке Бюденбендер у палаці Аль-Хусейнія.

Королева Ранія та король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Її Величність королева одяглася в елегантне вбрання, зустрічаючи шановних гостей. Вона була в сірому пальті з поясом і кейпнакидкою, підібрала чорні туфлі-слінгбеки та маленьку чорну сумку з плетеної шкіри і з золотою фурнітурою. Королева зібрала волосся кучерями в гарний хвіст, наділа сережки та окуляри, а на її пальцях було кілька золотих каблучок і світлий манікюр.

Ельке Бюденбендер і королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Президентське подружжя Німеччини, королева Ранія та король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Нещодавно королева Ранія повернулася з поїздки до Індії, де взяла участь у Всесвітньому економічному бізнес-саміті Times у Нью-Делі. У цій поїздці вона постала на публіці в кількох образах.