Королева Ранія в елегантному образі з’явилася на зустрічі з першою леді Туреччини
Королева Ранія супроводжувала чоловіка короля Абдаллу II у його офіційному візиті до Туреччини.
Під час державного візиту до Туреччини 55-річна йорданська королева мала дуже стильний вигляд. На зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом королева Ранія з’явилася в пальті від ALAÏA, також на ній була оксамитова спідниця міді болотяного кольору з драпуванням Dries Van Noten і кремова блузка з високим коміром і довгими рукавами. Взута вона була в туфлі-човники від Jimmy Choo і доповнила образ сонцезахисними окулярами від Loewe та сумкою від Fendi.
«Сьогодні в Долмабахчі ми з його величністю президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган під час робочої поїздки до Туреччини. Дякуємо вам, як завжди, за теплоту та щедрість вашої гостинності», — написала Ранія у своєму дописі в Instagram.
Нагадаємо, нещодавно королева Ранія вітала свого чоловіка-короля та молодшого сина принца Хашима з днем народження і публікувала милі сімейні фото.