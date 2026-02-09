ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
1 хв

Королева Ранія в елегантному образі з’явилася на зустрічі з першою леді Туреччини

Королева Ранія супроводжувала чоловіка короля Абдаллу II у його офіційному візиті до Туреччини.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Ранія та перша леді Туреччини Еміне Ердоган

Королева Ранія та перша леді Туреччини Еміне Ердоган / © Instagram королеви Ранії

Під час державного візиту до Туреччини 55-річна йорданська королева мала дуже стильний вигляд. На зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом королева Ранія з’явилася в пальті від ALAÏA, також на ній була оксамитова спідниця міді болотяного кольору з драпуванням Dries Van Noten і кремова блузка з високим коміром і довгими рукавами. Взута вона була в туфлі-човники від Jimmy Choo і доповнила образ сонцезахисними окулярами від Loewe та сумкою від Fendi.

Перша леді Туреччини, президент Туреччини, король Абдалла II та королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Перша леді Туреччини, президент Туреччини, король Абдалла II та королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

«Сьогодні в Долмабахчі ми з його величністю президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган під час робочої поїздки до Туреччини. Дякуємо вам, як завжди, за теплоту та щедрість вашої гостинності», — написала Ранія у своєму дописі в Instagram.

Королева Ранія та перша леді Туреччини Еміне Ердоган / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія та перша леді Туреччини Еміне Ердоган / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія та перша леді Туреччини Еміне Ердоган / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія та перша леді Туреччини Еміне Ердоган / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, нещодавно королева Ранія вітала свого чоловіка-короля та молодшого сина принца Хашима з днем народження і публікувала милі сімейні фото.

Дата публікації
Кількість переглядів
177
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie