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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
1 хв

Королева Ранія в розкішному луку від Dior з'явилася на заході в Лондоні

Королева Йорданії приїхала із робочим візитом до британської столиці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Ранія

Королева Ранія / © Getty Images

Її Величність поділилася знімком у своєму Instagram і написала, що їй було приємно виступати на SXSW у Лондоні.

Це європейська філія легендарного американського фестивалю, що поєднує технології, бізнес, кіно, музику та культуру. Фестиваль пропонує безліч інтерактивних майданчиків та форматів.

Королева Ранія / © Getty Images

Королева Ранія / © Getty Images

Королева Ранія з'явилася на заході у білій сорочці та чорному жилеті з поясом від Dior, а також одягла чорні штани зі стрілками теж від Dior, туфлі-човники Сhristian Louboutin та маленьку шкіряну сумку від Fendi на короткій ручці тримала в руках.

Образ Ранія доповнила укладанням та виразним макіяжем на обличчі, у неї на зап'ясті був браслет від Dior із білого золота, а манікюр вона зробила у кольорі вершкового масла.

Раніше, нагадаємо, ми показували, який розкішний образ Ранія обрала для святкування Дня Незалежності Йорданії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
236
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