Королева Ранія в розкішному луку від Dior з'явилася на заході в Лондоні

Королева Ранія / © Getty Images

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Її Величність поділилася знімком у своєму Instagram і написала, що їй було приємно виступати на SXSW у Лондоні.

Це європейська філія легендарного американського фестивалю, що поєднує технології, бізнес, кіно, музику та культуру. Фестиваль пропонує безліч інтерактивних майданчиків та форматів.

Королева Ранія / © Getty Images

Королева Ранія з'явилася на заході у білій сорочці та чорному жилеті з поясом від Dior, а також одягла чорні штани зі стрілками теж від Dior, туфлі-човники Сhristian Louboutin та маленьку шкіряну сумку від Fendi на короткій ручці тримала в руках.

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Образ Ранія доповнила укладанням та виразним макіяжем на обличчі, у неї на зап'ясті був браслет від Dior із білого золота, а манікюр вона зробила у кольорі вершкового масла.

Раніше, нагадаємо, ми показували, який розкішний образ Ранія обрала для святкування Дня Незалежності Йорданії.

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