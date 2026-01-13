- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 250
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Ранія в смугастій сукні і туфлях-човниках вперше з'явилася на публіці в новому році
Дружина короля Йорданії Абдалли II відвідала штабквартиру фармацевтичної компанії, щоб дізнатися про роботу жінок-науковиць та дослідниць.
Початок року для королеви Ранії ознаменувався сімейним відпочинком у мальовничій Долині Луна, де вона та її дочка принцеса Сальма насолоджувалися неймовірними краєвидами.
А 12 січня королева Ранія повернулася до виконання офіційних обов'язків після кількох тижнів відпочинку. Її Величність відвідала штаб-квартиру британської фармацевтичної компанії Hikma в Аль-Сальті у межах заходу, спрямованого на підтримку ролі жінок у науці та дослідженнях. Під час свого візиту вона поспілкувалася з кількома співробітницями з різних відділів, дізнавшись про їхні історії успіху та прогрес, якого вони досягли в області, де історично домінують чоловіки.
"Завжди приємно бачити, як багато йорданських жінок представлено в різних областях", - написала Ранія у своєму Instagram у підписі під знімками.
Для виходу Ранія обрала сіру сукню в тонку смужку, примітну асиметричним подолом і поясом. Сукню-сорочку від Isabel Marant вона доповнила салатовою сумкою через плече і туфлями на підборах відтінку металік. Волосся уклала локонами і зробила виразний макіяж, а образ доповнила підвіскою на шиї, кількома каблучками та світлим манікюром.