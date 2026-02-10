- Дата публікації
Королева Ранія в спідничному костюмі та туфлях улюбленого бренду з’явилася на відкритті культурного центру
Королева Ранія повернулася з поїздки до Туреччини та завітала на новий робочий захід.
Ранія вирушила до Акаби, де зустрілася з людьми на відкритті Культурного центру Захи.
Її Величність одяглася в блузку кольору деніму від Zimmermann і спідницю з цього ж комплекту довжини міді і з гумкою на талії, вона також взула туфлі-човники Jimmy Сhoo з натуральної шкіри з сітчастими вставками і сонцезахисні окуляри @oliverpeoples x @alexisrael, а ще підкреслила лінію талії еластичним поясом від Bottega Veneta з телячої шкіри.
Ранія зробила своє класичне укладання хвилями і досить виразний макіяж на обличчі, а її образ доповнював манікюр у світлому відтінку та годинник Apple на зап’ясті.
«Бачити щасливих дітей завжди піднімає мені настрій! На відкритті Культурного центру Захи в Акабі сьогодні», — підписала фотографії королева.
Днями, нагадаємо, королева супроводжувала чоловіка короля Абдаллу II у його офіційному візиті до Туреччини. Там Її Величність з’явилася в пальті від ALAÏA і взула туфлі-човники Jimmy Choo.