Королева Ранія в сукні-сорочці і туфлях Dior зустрілася зі студентами в Аммані

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Її Величність королева Йорданії була присутня на церемонії вручення дипломів у Міжнародній академії в Аммані.

«Вітаємо наших улюблених випускників з Йорданії та бажаємо успіху всім студентам Тавджихи!», — написала Ранія у підписі під знімками, якими поділилася в Instagram.

Для цього виходу королева обрала яскраву блакитну сукню-сорочку, яка одягнула в поєднанні з туфлями-човниками з абстрактним принтом від Dior і взяла з собою мінісумку тоут від Bottega Veneta зі шкіри коричневого та синього кольорів.

Ранія зібрала волосся частково заколкою, одягла сонцезахисні окуляри і доповнила лук сережками-висячками та золотою каблучкою на пальці.

Нагадаємо, минулого тижня її невістка - принцеса Раджва - з'явилася на публіці у стильному діловому костюмі Alexander McQueen, викликавши захоплені відгуки шанувальників.

