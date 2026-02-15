Королева Ранія в цікавому образі з'явилася перед камерами фотографів в Індії

Королева Ранія / © Getty Images

Учора, 14 лютого, королева Ранія відвідала Культурний центр Ніти Мукеш Амбані в Мумбаї, а її образ знову привернув увагу публіки.

Ранія була одягнена в костюм, що складається з блузки з квітковим принтом і краваткою на шиї і таких самих штанів-кльош, до них підібрала нюдові туфлі-човники і мініатюрну сумку на короткій ручці тримала в руках. Талію королеви підкреслював шкіряні світлий пояс, також вона зробила світлий манікюр, одягла кілька золотих каблучок та сережки у вуха, а ще зробила традиційно дуже виразний макіяж і волосся зібрала у зачіску.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що королева Ранія у спідничному костюмі та туфлях улюбленого бренду з'явилася на відкритті культурного центру, де зустрілася з дітьми.