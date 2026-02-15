ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
1 хв

Королева Ранія в цікавому образі з'явилася перед камерами фотографів в Індії

Королева Йорданії приїхала з візитом до Індії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Ранія

Королева Ранія / © Getty Images

Учора, 14 лютого, королева Ранія відвідала Культурний центр Ніти Мукеш Амбані в Мумбаї, а її образ знову привернув увагу публіки.

Ранія була одягнена в костюм, що складається з блузки з квітковим принтом і краваткою на шиї і таких самих штанів-кльош, до них підібрала нюдові туфлі-човники і мініатюрну сумку на короткій ручці тримала в руках. Талію королеви підкреслював шкіряні світлий пояс, також вона зробила світлий манікюр, одягла кілька золотих каблучок та сережки у вуха, а ще зробила традиційно дуже виразний макіяж і волосся зібрала у зачіску.

Королева Ранія / © Getty Images

Королева Ранія / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що королева Ранія у спідничному костюмі та туфлях улюбленого бренду з'явилася на відкритті культурного центру, де зустрілася з дітьми.

Дата публікації
Кількість переглядів
108
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie