Королева Ранія і король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

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Учора, 23 листопада, королівське подружжя вітало гостей в аеропорту Аммана, а ввечері на президента і першу леді чекав бенкет у палаці Аль-Хусейнія – головна робоча резиденція королівської родини Йорданії.

Королева Ранія з'явилася на прийомі одягнена у вишукану вечірню сукню у підлогу глибокого темно-шоколадного відтінку. Сукня приталеного силуету з розкльошеною спідницею, що струмує і вузьким атласним поясом-стрічкою в тон на талії. Верхня частина ліфа виконана з асиметричним драпуванням і доповнена короткими об'ємними рукавами-ліхтариками довжиною до ліктя.

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Королева Ранія та король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Головний акцент вбрання - прозора вставка-кокетка з тонкої сітки по лінії декольте з круглим вирізом під горло, прикрашена делікатною вишивкою бісером та паєтками у вигляді квіткового візерунка.

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Королева Ранія та король Абдалла II з президентом Узбекистану та першою леді / © Instagram королеви Ранії

У вухах Ранії були довгі сережки-підвіски, на пальці — каблучка, а в лівій руці вона тримала невелику вечірню сумку на ланцюжку. Пряме каштанове волосся укладене на бічний проділ і розпущене по плечах, а на обличчі був гарний макіяж.

Королева Ранія та король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, в аеропорту зустрічаючи гостей королева Ранія з'явилася у чорному приталеному пальті з відкладним коміром, асиметричною застібкою на ґудзики та високим розрізом спереду, а в руках тримала сумку Maison Nodie's гарного відтінку бордо, а також взула туфлі-човники.

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