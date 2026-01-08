- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 117
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Ранія вирушила в мініподорож з дочкою і показала барвисті світлини
Королева Йорданії поділилася у своїх соціальних мережах фотографіями з поїздки зі своєю маленькою дочкою в одне з найшанованіших місць країни — об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Королева Ранія здійснила поїздку в Долину Місяця зі своєю дочкою принцесою Сальмою. Це одне з наймальовничіших місць у країні.
«Неперевершена краса, не схожа на жодне інше місце на Землі. З Сальмою у Ваді-Рам… Може, я й упереджена, але я просто не можу уявити більш захопливого місця на Землі. Обов’язково до відвідування, і це лише коротка поїздка від нашої приголомшливої Петри», — захоплено написала йорданська королева.
Ранія одягла чорні штани та бордову трикотажну кофту, а взула грубі шкіряні черевики на шнурівці. Волосся вона зібрала у високий хвіст, як завжди, зробила виразний макіяж і одягла лаконічні золоті сережки.
Її дочка Сальма теж була у штанах, які поєднувала з білою сорочкою та обидві дами одягли хустки на шиї та сонцезахисні окуляри. Принцеса носила волосся розпущеним, а її передні пасма були заплетені в тонкі кіски з боків, щоб обличчя залишалося відкритим. Легкий макіяж на обличчі завершував образ для подорожі.
Днями, нагадаємо, королева Ранія поділилася милим фото зі своїм чоловіком королем Абдаллою ІІ.