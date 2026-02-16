Королева Ранія з'явилася на бізнес-заході в красивому весняному образі

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Реклама

Королева Ранія відвідала глобальний бізнес-саміт ET Now у Нью-Делі, продемонструвавши весняний образ.

Її Величність обрала темно-зелену тюлеву спідницю міді від Fendi, прикрашену нашивками в горошок. Спідниця-олівець, довжиною нижче коліна також має потаємну бічну блискавку, її Ранія поєднувала з рожевою блузкою Rosetta Getty з високим коміром і злегка пишними рукавами, яка завдяки драпуванню, що струмує, пом'якшила загальний образ і додала яскравості.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Її образ завершували туфлі-човники на середньому підборі у відповідному відтінку з витонченим ремінцем на щиколотці від Jennifer Chamandi. Що стосується макіяжу, Ранія дотримувалася свого звичайного стилю, зробила акцент на очі і губи, а волосся розпустила, уклавши в м'які хвилі. Вона одягла сережки Merveilles Halo від Boghossian, виготовлені з 18-каратного рожевого золота та інкрустовані більш ніж п'ятьма каратами рожевих сапфірів та ще п'ятьма каратами діамантів, вони оцінюються більш ніж 40 000 євро і зробила світлий манікюр.

Реклама

Королева Ранія в Мумбаї / © Getty Images

Раніше ми показували інший образ королеви Ранії з її візиту до Індії.