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Королева Ранія опублікувала миле фото з чоловіком-королем Абдаллою II

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Королева Ранія опублікувала миле фото з чоловіком-королем Абдаллою II

Королева Ранія та король Абдалла II / Фото: Instagram королеви Ранії

Король та королева Йорданії зараз знаходяться з візитом в Омані.

Ранія опублікувала кадри з королем Абдаллою, спадкоємцем принцом Хусейном і дружиною Його Величності султана Омана Хайсама бін Тарека. Усі троє провели час у Королівському оперному театрі Маската – унікальному перетині ісламської та традиційної оманської архітектури.

Ранія була в цікавому вбранні, яке доповнила коричневою сумкою на короткій ручці та чорними човниками на підборах із замші. У королеви було розпущене і красиво укладене волосся, а на обличчі насичений макіяж.

Дружина султана була в жовтій сукні з дрібним квітковим принтом чорного кольору, який добре гармоніював з чорною хусткою-накидкою.

Також королева Йорданії поділилася знімками, де зображена поряд з чоловіком на прийомі у султана Омана та підписала фото:

"Люблю жити з тобою. У прекрасному Омані вчора".

І кадром, де знята з високоповажною жінкою, дружиною Його Величності султана Омана, в Маскаті.

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