Королева Ранія опублікувала миле сімейне фото з чоловіком-королем та дітьми

На фото зображений король Абдалла II, його дружина королева Ранія та четверо дітей пари: кронпринц Хусейн, принцеси Іман та Сальма, а також принц Хашим.

"Вітаємо Вас з Новим роком від нашої родини! Нехай він буде мирним та благословенним для нашої улюбленої країни та для всіх вас", - написала королева Ранія у підписі до фото.

Одягнена 52-річна Ранія була в білу сукню із золотою вишивкою, з гарним укладанням та макіяжем на обличчі. Її чоловік Абдалла був у синьому костюмі та білій сорочці.

Нагадаємо, 2023 року на членів йорданської королівської родини чекає щонайменше дві грандіозні події. Два королівських весілля. Одружується старший син королівського подружжя, кронпринц Хусейн (і вже відомо, що його весілля заплановано на 1 червня) та старша дочка - принцеса Іман.

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