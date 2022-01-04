Королева Ранія опублікувала незвичайне новорічне привітання у Мережі

Члени королівських сімей активно вітали всіх із Новим роком.

Королева Йорданії Ранія зробила це своєрідним способом. Ранія була зазнімкована на відео в той час, коли набирала на своєму смартфоні вітання, яке потім висвітлилося у підписі на екрані.

Багато підписників королівського акаунта визнали таке привітання дуже оригінальним. Сама королева Ранія більше нічого не написала і не сказала в ролику. І мала королева, як завжди чудовий вигляд у простому одязі, з гарним укладанням та макіяжем на обличчі.

Нагадаємо, напередодні свят члени королівської родини Йорданії поділилися сімейним знімком та привітали всіх із Новим 2022 роком!

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