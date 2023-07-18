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Королева Ранія показала, як із невісткою, принцесою Раджвою, на багі каталася

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1463
Час на прочитання
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Королева Ранія показала, як із невісткою, принцесою Раджвою, на багі каталася

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Королева Ранія показала, як весело проводить час зі своїм старшим сином та його дружиною принцесою Раджвою.

Її Величність королева показала, як каталася на багі разом із Хуссейном та Раджвою, а у підписі до кадрів і написала:

"Доброго ранку в сонячній долині. Бажаю всім чудової п'ятниці!", — фото було опубліковано ще минулої п'ятниці.

Образ Ранії на фото не роздивитися, але видно, що вона у сонцезахисних окулярах. Її невістка принцеса Раджва у чорній сукні з короткими рукавами. У неї розпущене волосся та легкий макіяж на обличчі. А її чоловік кронпринц Хусейн одягнений у темну сорочку.

(гортайте фото праворуч)

Раніше королева Ранія показувала фото, як виходила зі своєю невісткою у світ. В Instagram королева Йорданії поділилася новим сімейним знімком, на якому заскочена з чоловіком, королем Абдаллою II, та старшим сином з його дружиною.

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Дата публікації
Перегляди
1463
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