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Королева Ранія привітала дочок із днем народження та опублікувала миле фото

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Королева Ранія привітала дочок із днем народження та опублікувала миле фото

Королева Ранія з доньками Сальмою та Іман / Фото: Instagram королеви Ранії

Королева Ранія привітала своїх доньок-красунь з днем народження.

Її молодшій дочці принцесі Сальмі 26 вересня виповнилося 23 роки, а старшій – принцесі Іман 27 вересня виповнюється 27 років. З цього приводу Ранія опублікувала фотографію з дочками у своєму блогу в Instagram і написала:

"Усім серцем! З днем народження, мої милі доньки, з кожним днем я ціную вас дедалі більше".

Всі троє одягнені в красиві довгі сукні різних кольорів, їхнє волосся укладене кучерями, а на обличчях макіяжі, що підкреслюють природну красу.

А нещодавно королева Ранія публікувала фото зі своїми синами – кронпринцем Хуссейном та молодшим принцом Хашимом.

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Дата публікації
Перегляди
1335
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