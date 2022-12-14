Королева Ранія разом із дітьми запалила різдвяну ялинку

Королева Йорданії Ранія відвідала святковий захід під час якого запалювали ялинку у Фухейсі.
У своєму акаунті в Instagram королева Ранія опублікувала кадр із урочистого заходу. Її Величність сфотографувалася разом із дітьми, одягненими у святкові костюми.
"Бажаємо вам щасливого та мирного святкового сезону! Сьогодні на святі запалення ялинки у Фухейсі", — підписала знімок королева.
На заході дружина короля Абдалли II з'явилася у світлому пальті від Agnona official під яким виднілася коричнева водолазка. До речі, у схожій водолазці виходила у світ днями княгиня Монако Шарлін.
У королеви Ранії було, як завжди, гарне укладання та макіяж на обличчі, який підкреслював її риси.
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