Королева Ранія розповіла, якою була її головна порада для невістки – принцеси Раджви

Нещодавно Ранія побувала у Нью-Йорку та відвідала The Today Morning Show. Під час інтерв'ю королева раптово розповіла про стосунки зі своєю невісткою – принцесою Раджвою – дружиною старшого сина – кронпринца Хусейна.

Королева Ранія / Фото: Getty Images

Ранія розповіла, що напередодні весілля сина дала його майбутній дружині одну пораду. Вона звучала так:

"Не існує такого поняття, як 100-відсотковий рейтинг схвалення. Завжди знайдуться люди, які будуть проти вас, і я хочу вам дати пораду: "Будь ласка, постарайтеся не читати коментарі. Знаєте, у вас просто буде невпевненість у собі, і завжди буде негатив — і справа не у вас, а в самій людині. Вони нещасні у своєму житті. Тож не носіть із собою це нещастя. ...це похитне вашу впевненість"", — сказала Ранія.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / Фото: instagram.com/alhusseinjo

Варто зазначити, що Раджва та кронпринц Хусейн, схоже, взяли до уваги пораду матері. Вони мають щасливий вигляд та впевнені у собі. До речі, подружжя також перебувало в Нью-Йорку в той самий момент, коли там була королева Ранія.

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