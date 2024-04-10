Королева Ранія стане бабусею: кронпринц Хусейн та принцеса Раджва чекають на первістка

Це буде перша дитина для спадкової королівської пари.

Старший син королеви Ранії — кронпринц Хусейн та його дружина принцеса Раджва оголосили, що чекають на первістка.

Королева Ранія та принцеса Раджва / Фото: Instagram королеви Ранії

Радісна новина про вагітність принцеси Раджви була оголошена королівською сім'єю Йорданії в офіційній заяві:

"Королівський Хашимітський двір радий повідомити, що Їхні Королівські Високості принц Хусейн бін Абдалла II, спадковий принц, і принцеса Раджва аль-Хусейн чекають на дитину. Божа допомога і благодать, їхня перша дитина цього літа. Королівський Хашимітський двір висловлює щирі привітання Їхнім Величностям королю Абдаллі II і королеві Ранії аль-Абдаллі з цієї нагоди і бажає Їхнім Королівським Високостям спадковому принцу Аль-Хусейну і принцесі Раджві доброго здоров'я і радості, коли вони вітають свою дитину", - йдеться в повідомленні.

Весілля принца Хусейна та Раджви Аль Саїф / Фото: Getty Images

Весілля кронпринца Хусейна та принцеси Раджви відбулося 1 червня 2023 року в Аммані. Дитина стане для пари первістком, а для королеви Ранії та короля Абдалли II – першим онуком.

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