Королева Ранія та її сім'я представили святкову листівку

Кожна королівська родина напередодні Різдва та Нового року випускає свою святкову листівку.

Королева Йорданії Ранія та король Абдалла II разом з дітьми також постали на святковій фотокартці, яку опублікували на офіційній сторінці королеви Ранії в Instagram.

"Нехай нитки щастя, надії та міцного здоров'я сплітаються у ваш Новий рік!" — підписано під теплою сімейною фотографією.

Для фотосесії Ранія обрала білу сукню з об'ємними рукавами та поясом на талії, зробила укладання красивими локонами та насичений макіяж. Її чоловік Абдалла II був у білій сорочці та синіх штанах. Старший син і спадкоємець принц Хусейн вибрав синю сорочку та сині штани, а його молодший брат принц Хашим одягнув світло-блакитну сорочку та сині штани. Сестри принцеси Іман та Сальма одягли гарні сукні та зробили хвилясті укладання, як їхня мама.

Свої святкові листівки раніше представили герцогиня Корнуольська та принц Чарльз та подружжя Кембриджських.

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