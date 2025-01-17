Королева Ранія у синьому, а Меланія Трамп – білому: жінки зустрілися у Вашингтоні

Королева Ранія прибула до Вашингтона, де зустрілася з Меланією Трамп.

Королева Йорданії зустрілася під час візиту до США з першою леді Меланією Трамп за чашкою кави. А у своєму Instagram поділилася фотографією та написала:

"Було приємно вчора поспілкуватися з новоспеченою першою леді США Меланією Трамп у Флориді".

Королева Ранія була у синьому аутфіті, роздивитися який не вдалося на знімку. А Меланія Трамп одяглася в білу приталену сукню без рукавів і розпустила біляве волосся. Жінки сиділи за столом у гарному закладі.

Королева Ранія та Меланія Трамп / Фото: Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас десять несподіваних фактів про нову першу леді США Меланію Трамп, які цікаво почитати.

Дональд та Меланія Трамп / Фото: Associated Press

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