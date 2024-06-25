Королева Ранія в зеленій сукні, а Бріжит Макрон у білому костюмі: дами зустрілися в Парижі

Учора в Парижі короля Абдаллу II та його дружину королеву Ранію в Єлисейському палаці в Парижі зустрів президент Франції Еммануель Макрон та перша леді Бріжит Макрон.

Король Абдалла II та королева Ранія з президентом Еммануелем Макроном та Бріжит Макрон у Парижі / Фото: Associated Press

Для робочого візиту королева Ранія обрала зелений аутфіт від Elie Saab, доповнивши його молочними шкіряними туфлями-човниками на високих підборах від Jimmy Choo та зеленою шкіряною сумкою теж від Elie Saab.

Ранія зробила насичений макіяж і своє фірмове укладання красивими локонами, у неї у вухах були сережки-кільця, а на зап'ясті годинник і кілька браслетів. Також у Її Величності було зроблено світлий манікюр.

Перша леді Бріжит Макрон обрала для виходу білий лаконічний костюм, що складався з короткого жакета та прямої спідниці вище колін. Взула Бріжит шкіряні білі туфлі-човники на підборах і доповнила лук кількома золотими підвісками на шиї.

Король Абдалла II та королева Ранія з президентом Еммануелем Макроном та Бріжит Макрон у Парижі / Фото: Associated Press

Король Абдалла II та президент Еммануель Макрон були у класичних костюмах, у білих сорочках та з краватками.

Король Абдалла II та королева Ранія з президентом Еммануелем Макроном та Бріжит Макрон у Парижі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми показували вам, який вигляд мають діти дорослі діти Бріжит Макрон.

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