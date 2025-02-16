Королева Ранія вдруге стала бабусею: палац поділився подробицями

Її Величність королева Йорданії сьогодні, 16 лютого, повідомила, що її дочка принцеса Іман народила первістка.

У своїх сторіз в Instagram королева Ранія опублікувала повідомлення арабською, в якому розповіла, що це дівчинка, вона з'явилася на світ 16 лютого 2025 року, її назвали Аміна. Більше жодних подробиць не повідомляється.

Дитина стала первістком для принцеси Іман та її чоловіка Джаміла Терміотіса, які одружилися 2023 року.

Принцеса Іман із чоловіком Джамілем стали батьками

Для королеви Ранії та її чоловіка короля Абдалли II – принцеса Аміна – стала другою онукою. Нагадаємо, 3 серпня 2024 року її старший син кронпринц Хусейн та його дружина принцеса Раджва повідомили, що стали батьками дівчинки. Примітно, що назвали її Іман, на честь сестри Хусейна.

Принцеса Іман та її чоловік Джаміль Терміотіс / Фото: Instagram королеви Ранії

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