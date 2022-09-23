Королева Ранія з візитом у Нью-Йорку: розглядаємо три нові образи Її Величності

Королева Йорданії Ранія зараз перебуває в Нью-Йорку, де відвідує різноманітні заходи, зустрічі та дає інтерв'ю.

20 вересня королева взяла участь у Глобальній ініціативі Клінтона 2022, міжнародній платформі, створеній Біллом та Гілларі Клінтонами та спрямованій на вирішення нагальних глобальних проблем.

Королева Ранія / Фото: Getty Images

Вона розповіла про стратегії змін разом з іншими відомими особами, такими як Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді та Мелінда Гейтс.

На зустрічі Ранія з'явилася у червоній атласній блузці з синіми та білими квітами та краваткою та спідниці від Erdem, взула туфлі від Jennifer Chamandi, зробила макіяж з акцентом на очі та гарне укладання.

Також Її Величність взяла участь у 12-му щорічному саміті Concordia, присвяченому проблемам та рішенням для сталого та безпечного майбутнього. Її Величність взяла участь у саміті як офіційна доповідачка і провела дискусію з американським конгресменом та представником Марком Гріном.

Королева Ранія / Фото: Getty Images

На цю зустріч Ранія приїхала у кремовій блузці з цікавим принтом від Fendi та спідниці-олівці у поєднанні з лакованими туфлями на підборах від Jennifer Chamandi.

А ще королева з'явилася на шоу "Доброго ранку, Америко". На інтерв'ю вона приїхала в ідеально скроєному рожевому штанному костюмі, туфлях-човниках в тон і з білою плетеною сумкою в руках і доповнила свій образ макіяжем і укладанням.

Королева Ранія / Фото: Getty Images

Під час бесіди з ведучими Ранія розповіла про весілля своїх двох дітей – сина Хусейна та дочки Іман. Обидва весілля мають відбутися наступного року. Королева розповіла, що дуже пишається вибором своїх дітей. І пожартувала, що звикла говорити, що її улюблений "титул" – це мама, але сподівається, що скоро він зміниться на "титул" бабуся. Водночас Ранія зізналася, що жодного тиску щодо майбутніх онуків на своїх дітей не чинить, але дуже чекає на момент, коли стане бабусею. Ранія зазначила, що в арабській мові є приказка, яка говорить, що немає нічого дорожчого за дітей і онуків.

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