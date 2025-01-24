Королева Ранія знову стане бабусею: вона поділилася милим фото у блогу

Її старша дочка принцеса Іман чекає на первістка.
Мама Іман – королева Ранія – опублікувала фото доньки та зятя у своєму блогу в Instagram, написавши:
"Двоє – це пара, троє – благословення".
На знімку принцеса Іман позує з чоловіком на пляжі на тлі красивого заходу сонця. У неї на голові капелюх, видно лише силует живота, що вже помітно округлився. Джаміль стоїть поруч, його руки за спиною, а погляд зосереджений на дружині.
З народженням цієї дитини королева Ранія та король Абдалла II стануть бабусею та дідусем вдруге. У серпні 2024 року у їхнього старшого сина кронпринца Хусейна та принцеси Раджви народилася дочка, яку вони, до речі, назвали Іман.
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