Королева Ранія зворушливо привітала сина Хусейна з днем народження

Сьогодні спадкоємцю йорданського престолу виповнюється 29 років.

Нещодавно весь світ спостерігав за гарною весільною церемонією кронпринця Хусейна та принцеса Раджви, яка відбулася 1 червня в Аммані.

Сьогодні у королівській родині відзначають ще одне свято – день народження Хусейна. Старшому синові короля Абдалли II та королеви Ранії виповнюється 29 років.

Мати кронпринца - королева Ранія - опублікувала фото сина у своєму блогу в Instagram із теплими словами привітань.

"З днем народження, мій любий Хусейне. Бажаю щастя на все життя".

Хусейн народився 28 червня 1994 року в Аммані. Належить до королівської династії Хашимітів. Здобув початкову освіту в Міжнародній школі Choueifat та Міжнародній Амманській академії.

2004 року замінив свого зведеного дядька принца Хамзу як спадкоємця престолу, 2009 року отримав титул спадкового принца.

Потім закінчив середню школу в Королівській академії 2012 роуц, отримав ступінь бакалавра в галузі міжнародної історії у Джорджтаунському університеті 2016 року та закінчив Королівську військову академію у Сандгерсті 2017 року.

За відсутності батька виконує роль його регента.

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