Королева реверансів: кронпринцеса Мері вишукано присіла перед королем Іспанії

Це сталося під час привітання данською королівською родиною короля Філіпа VI і королеви Летиції, що прибули до Копенгагену з Іспанії.

Майбутня королева-консорт Данії, а нині кронпринцеса Мері, дружина спадкового принца Фредеріка, витончено присіла у реверансі перед королем Іспанії Філіпом VI на червоній доріжці в аеропорту на знак привітання. Реверанс вийшов дуже глибоким та красивим, видно, що Мері справжній майстер цієї справи.

Кронпринцеса Мері присіла у реверансі перед королем Філіпом VI / Фото: Getty Images

Раніше такий "глибокий" реверанс ми бачили лише у Меган Маркл. Це був прощальний реверанс герцогині Сассекської для королеви Єлизавети ІІ у день її похорону.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Також королівські шанувальники часто хвалять реверанси принцеси Уельської Кетрін. Нещодавно ми порівнювали реверанс принцеси Кейт для Єлизавети II та короля Чарльза.

Принцеса Кейт робить реверанс перед королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Летиція і король Філіп VI перебуватимуть у Данії з державним візитом три дні.

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