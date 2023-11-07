Королева реверансів: кронпринцеса Мері вишукано присіла перед королем Іспанії

Це сталося під час привітання данською королівською родиною короля Філіпа VI і королеви Летиції, що прибули до Копенгагену з Іспанії.
Майбутня королева-консорт Данії, а нині кронпринцеса Мері, дружина спадкового принца Фредеріка, витончено присіла у реверансі перед королем Іспанії Філіпом VI на червоній доріжці в аеропорту на знак привітання. Реверанс вийшов дуже глибоким та красивим, видно, що Мері справжній майстер цієї справи.
Раніше такий "глибокий" реверанс ми бачили лише у Меган Маркл. Це був прощальний реверанс герцогині Сассекської для королеви Єлизавети ІІ у день її похорону.
Також королівські шанувальники часто хвалять реверанси принцеси Уельської Кетрін. Нещодавно ми порівнювали реверанс принцеси Кейт для Єлизавети II та короля Чарльза.
Нагадаємо, королева Летиція і король Філіп VI перебуватимуть у Данії з державним візитом три дні.
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