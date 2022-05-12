Королева Швеції відвідала благодійний балет за участю Катерини Кухар і Олександра Стоянова

Перша леді України Олена Зеленська розповіла підписникам в своєму телеграм-каналі про те, як допомагають країні наші артисти балету - Катерина Кухар та Олександр Стоянов. Зірки дали черговий благодійний концерт, цього разу у Швеції.
У лютому маленький Тимур, син Катерини Кухар та Олександра Стоянова, прем’єрів балету Національної опери України, пішки йшов 8 годин до угорського кордону разом із друзями батьків. У свій день народження він мусив тікати від вторгнення, а батьки, які на початку війни були у відрядженні за кордоном, чекали його, не знаходячи собі місця від хвилювання.
Днями Катерина та Олександр зібрали овації у шведській Cirkus Arena. Попри війну вони продовжують виступати у найбільших залах Європи в рамках благодійного туру разом з Kyiv Grand Ballet. Бо переконані – мовою танцю можуть говорити про злочини в Україні на весь світ.
Я вдячна за цю підтримку її Величності королеві та усьому шведському народу. І хотіла б процитувати народну артистку України Катерину Кухар, яка так влучно розповіла про виставу:
“У “Жизель” наприкінці настає світанок. Цей момент завжди відгукується у серці – настає світанок і все погане зникає. Щоразу проводжу паралель з Україною та молюся, щоб для всіх нас настало завтра”.
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