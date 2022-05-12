Королева Швеції відвідала благодійний балет за участю Катерини Кухар і Олександра Стоянова

Перша леді України Олена Зеленська розповіла підписникам в своєму телеграм-каналі про те, як допомагають країні наші артисти балету - Катерина Кухар та Олександр Стоянов. Зірки дали черговий благодійний концерт, цього разу у Швеції.

У лютому маленький Тимур, син Катерини Кухар та Олександра Стоянова, прем’єрів балету Національної опери України, пішки йшов 8 годин до угорського кордону разом із друзями батьків. У свій день народження він мусив тікати від вторгнення, а батьки, які на початку війни були у відрядженні за кордоном, чекали його, не знаходячи собі місця від хвилювання.



Днями Катерина та Олександр зібрали овації у шведській Cirkus Arena. Попри війну вони продовжують виступати у найбільших залах Європи в рамках благодійного туру разом з Kyiv Grand Ballet. Бо переконані – мовою танцю можуть говорити про злочини в Україні на весь світ.

Виставу “Жизель” вшанували своєю присутністю її Величність королева Швеції Сільвія та Його Королівська Високість принц Карл Філіпп, міністерка культури Швеції пані Жанетт Густафсдоттер та представники дипломатичного корпусу, зокрема, посол України у Швеції Андрій Плахотнюк.Я вдячна за цю підтримку її Величності королеві та усьому шведському народу. І хотіла б процитувати народну артистку України Катерину Кухар, яка так влучно розповіла про виставу:

“У “Жизель” наприкінці настає світанок. Цей момент завжди відгукується у серці – настає світанок і все погане зникає. Щоразу проводжу паралель з Україною та молюся, щоб для всіх нас настало завтра”.

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