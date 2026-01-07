Королева Сільвія і король Карл Густав постали на нових розкішних портретах, якими поділився палац

Королева Сільвія і король Карл Густав / © Шведська королівська родина/Instagram

Реклама

30 квітня Його Величності королю Карлу Густаву виповниться 80 років, а 13 червня відзначатиметься золота річниця весілля короля та королеви Сільвії.

80-річчя короля відзначатиметься напередодні Вальпургієва дня, коли, окрім іншого, Збройні сили проведуть масштабну військову церемонію. Королеві також буде влаштовано традиційне музичне свято перед Королівським палацом.

Королева Сільвія і король Карл Густав / © Шведська королівська родина/Instagram

А 19 червня король і королева відзначать 50-ту річницю весілля. Оскільки цей день припадає на період літнього сонцестояння, золота річниця весілля святкуватиметься у суботу, 13 червня.

Реклама

Цього дня король і королева пропливуть річкою Стокгольм на королівському судні «Васаорден» і проїдуть містом у кінній кареті. Також заплановано додаткові публічні заходи. Про них буде оголошено пізніше.

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Сьогодні королівський палац опублікував нові портретні фотографії монарха та його дружини. Фотографії були зроблені фотографкою Елізабет Толл у палаці Дроттнінгхольм. Сільвія зображена в розкішній смарагдовій максісукні з пишним подолом і мереживним верхом з відвертою лінією плечей. У неї на голові діамантова тіара, а на шиї кольє з діамантів у комплекті з яким йдуть сережки-люстри. Також Сільвія носить синю стрічку із орденами на грудях. Король одягнений у військову форму.