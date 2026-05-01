Королева Сільвія сяяла в розкішній червоній сукні та тіарі з діамантами на святкуванні ювілею свого чоловіка-короля
Вчора увечері у шведському королівському палаці відбулася урочиста вечеря на честь святкування 80-річчя короля Карла Густава.
Запрошені гості з багатьох європейських будинків та члени шведської королівської сім'ї прибули на захід, одягнувши вечірні вбрання та блискучі тіари.
«Його Величність Король в оточенні королівської родини, глав держав скандинавських країн та інших почесних гостей під час святкування 80-річчя короля у Королівському палаці сьогодні ввечері», - йдеться у підписі до кількох опублікованих палацом знімків у Instagram.
82-річна королева Сільвія мала неймовірний вигляд у червоній максісукні з довгими рукавами та пишною спідницею. Вона доповнила вечірній аутфіт діамантовим кольє на шиї, сережками з діамантами та розкішною тіарою, зробила вечірній макіяж та гарне укладання.
Іменинник – король Карл Густав – був у формі та з численними нагородами та орденами. Водночас подружжя позувало для портретних фотографій, якими також поділилося у Instagram.
Нагадаємо, вчора родина також зібралася на урочистий обід та поділилася фотографіями з балкону.