Королева Сільвія сяяла в розкішній червоній сукні та тіарі з діамантами на святкуванні ювілею свого чоловіка-короля

Королева Сільвія та король Карл Густав / © Getty Images

Запрошені гості з багатьох європейських будинків та члени шведської королівської сім'ї прибули на захід, одягнувши вечірні вбрання та блискучі тіари.

«Його Величність Король в оточенні королівської родини, глав держав скандинавських країн та інших почесних гостей під час святкування 80-річчя короля у Королівському палаці сьогодні ввечері», - йдеться у підписі до кількох опублікованих палацом знімків у Instagram.

82-річна королева Сільвія мала неймовірний вигляд у червоній максісукні з довгими рукавами та пишною спідницею. Вона доповнила вечірній аутфіт діамантовим кольє на шиї, сережками з діамантами та розкішною тіарою, зробила вечірній макіяж та гарне укладання.

Іменинник – король Карл Густав – був у формі та з численними нагородами та орденами. Водночас подружжя позувало для портретних фотографій, якими також поділилося у Instagram.

Нагадаємо, вчора родина також зібралася на урочистий обід та поділилася фотографіями з балкону.

Шведська королівська родина на баконі / © Getty Images

