Королева Сільвія та кронпринцеса Вікторія зустрілися з українськими дітьми, які постраждали від війни

Діти, що постраждали під час війни та королева / © instagram.com/kungahuset

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Ці діти віком від 9 до 17 років були поранені під час російських бомбардувань українських міст. Вони зустрілися з королевою Сільвією та кронпринцесою Вікторією.

У супроводі своїх рідних вони проведуть кілька тижнів у Швеції для відпочинку та відновлення. Ініціатива підтримується Дитячою лікарнею імені Астрід Ліндгрен при Каролінській університетській лікарні, My Big Day та Preparedness Lift.

Діти під час заходу позували з королевою та кронпринцесою для фото. Знімками сім’я поділилася у своєму Instagram. Багато молодих українців та українок одягли для відвідування палацу вишиванки.

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Діти, що постраждали під час війни / © instagram.com/kungahuset

Кронпринцеса Вікторія на цій зворушливій зустрічі з’явилася у ніжно-рожевій сукні від бренду MALINA.

Діти та кронпринцеса, що постраждали під час війни Вікторія / © instagram.com/kungahuset

Королева Сільвія одягла яскравий жакет та райдужні буси.

Діти, що постраждали під час війни, і королева Сильвія / © instagram.com/kungahuset

Діти, що постраждали під час війни / © instagram.com/kungahuset