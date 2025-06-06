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Королева Сільвія та кронпринцеса Вікторія зустрілися з українськими дітьми, які постраждали від війни
4 червня групу українських дітей, які постраждали від війни, прийняли у Королівському палаці Швеції.
Ці діти віком від 9 до 17 років були поранені під час російських бомбардувань українських міст. Вони зустрілися з королевою Сільвією та кронпринцесою Вікторією.
У супроводі своїх рідних вони проведуть кілька тижнів у Швеції для відпочинку та відновлення. Ініціатива підтримується Дитячою лікарнею імені Астрід Ліндгрен при Каролінській університетській лікарні, My Big Day та Preparedness Lift.
Діти під час заходу позували з королевою та кронпринцесою для фото. Знімками сім’я поділилася у своєму Instagram. Багато молодих українців та українок одягли для відвідування палацу вишиванки.
Кронпринцеса Вікторія на цій зворушливій зустрічі з’явилася у ніжно-рожевій сукні від бренду MALINA.
Королева Сільвія одягла яскравий жакет та райдужні буси.