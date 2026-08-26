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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Королева Сільвія у яскравій сукні з онукою принцесою Естель сходила на концерт

Королева Сільвія разом із своєю родиною сходила на концерт.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Естель та королева Сільвія

Принцеса Естель і королева Сільвія / © instagram.com/kungahuset

Її Величність королева, а також її чоловік король Карл Густав, їхня дочка кронпринцеса Вікторія та онука принцеса Естель відвідали концерт, організований Театром Дроттнінггольмського палацу та Товариством друзів театру на честь 50-річчя її правління у Швеції.

«Ввечері прозвучала опера „Сан-Джованні Баттіста“ часів королеви Крістіни, написана Алессандро Страделлою. На концерті також були присутні король, спадкова принцеса та принцеса Естель», — написано у підписі під серією знімків, опублікованих у Instagram шведської королівської родини.

Принцеса Естель і королева Сільвія / © instagram.com/kungahuset

Принцеса Естель і королева Сільвія / © instagram.com/kungahuset

82-річна королева Сільвія мала дуже яскравий та елегантний вигляд, одягнувши рожевий спідничний картатий костюм з твіду у поєднанні з чорним топом і в руках тримала чорний клатч. Її стильний лук доповнювали перлинні сережки у вухах та цікаве кольє з таких самих каменів. Волосся вона уклала в зачіску і зробила макіяж.

Її онучка 14-річна принцеса Естель була одягнена в коротку літню сукню світло-лимонного кольору від Malina, тримаючи в руках хустку та білий плетений клатч Bottega Veneta, раніше його носила її мати Вікторія. Дівчина також зібрала волосся в хвіст і одягла браслет на зап'ястя.

Королева Сільвія, король Карл Густав і кронпринцеса Вікторія / © instagram.com/kungahuset

Королева Сільвія, король Карл Густав і кронпринцеса Вікторія / © instagram.com/kungahuset

Кронпринцеса обрала для цього виходу рожево-салатову сукню у квітковий принт Saloni Official, а волосся традиційно зібрала у низький пучок.

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