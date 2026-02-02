- Дата публікації
-
Королева Сільвія у вечірньому вбранні, а її чоловік-король у смокінгу: пара відвідала світський захід
Королівське подружжя Швеції відвідало публічний захід.
Королева Сільвія та король Карл XVI Густав були присутні на галавечері, присвяченій проєкту «Підтримка Васа», у музеї Васа у Стокгольмі.
Її Величність королева з’явилася на вечорі в максісукні, поверх якої одягла короткий смарагдовий жакет, і взула чорні черевики, в руках королеви був подарований їй букет квітів, волосся вона уклала в елегантну зачіску і зробила вечірній макіяж. Її образ доповнювали перлинні сережки та золоті прикраси на зап’ясті, світлий манікюр та маленька чорна сумка під пахвою.
Король Карл Густав одягнув чорний смокінг, білу сорочку та чорну краватку-метелик. Монарх був у ідеально начищених лакованих туфлях.
Нагадаємо, нещодавно у королівській родині сталася сумна новина — померла сестра короля — принцеса Дезіре. Їй було 87 років.