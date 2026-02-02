Королева Сільвія у вечірньому вбранні, а її чоловік-король у смокінгу: пара відвідала світський захід

Королева Сильвія і король Карл Густав / © Getty Images

Королева Сільвія та король Карл XVI Густав були присутні на галавечері, присвяченій проєкту «Підтримка Васа», у музеї Васа у Стокгольмі.

Її Величність королева з’явилася на вечорі в максісукні, поверх якої одягла короткий смарагдовий жакет, і взула чорні черевики, в руках королеви був подарований їй букет квітів, волосся вона уклала в елегантну зачіску і зробила вечірній макіяж. Її образ доповнювали перлинні сережки та золоті прикраси на зап’ясті, світлий манікюр та маленька чорна сумка під пахвою.

Королева Сільвія та король Карл Густав / © Getty Images

Король Карл Густав одягнув чорний смокінг, білу сорочку та чорну краватку-метелик. Монарх був у ідеально начищених лакованих туфлях.

Нагадаємо, нещодавно у королівській родині сталася сумна новина — померла сестра короля — принцеса Дезіре. Їй було 87 років.