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Королева Сільвія в красивому білому пальті та з обідком на голові відвідала церемонію привітання
Королівське подружжя Швеції приймає президента Сінгапуру Тхармана Шанмугаратнама та його дружину Джейн Юміко Іттогі у Королівському палаці у Стокгольмі.
Президент Сінгапуру та його дружина перебувають у Швеції з триденним державним візитом.
Під час церемонії привітання королева Сільвія з’явилася у білому класичному пальті та сукні до тону, взута у чорні шкіряні туфлі на підборах, а в руках тримала невеликий клатч та шкіряні рукавички. Її Величність також одягла білий обідок із сіткою на голову, перлинне кольє на шию та сережки з діамантами та перлами у вуха. Також у неї на грудях була пришпилена красива брошка, посипана камінням і доповнена перлами.
Король Карл Густав зустрічав високопоставлених гостей у військовій парадній формі.
Нагадаємо, раніше ми показували, як королева Швеції Сільвія перебувала з візитом на острові Майнау.