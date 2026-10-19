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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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54
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Королева Сільвія в красивому білому пальті та з обідком на голові відвідала церемонію привітання

Королівське подружжя Швеції приймає президента Сінгапуру Тхармана Шанмугаратнама та його дружину Джейн Юміко Іттогі у Королівському палаці у Стокгольмі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Карл Густав та королева Сільвія

Король Карл Густав і королева Сільвія / © Getty Images

Президент Сінгапуру та його дружина перебувають у Швеції з триденним державним візитом.

Під час церемонії привітання королева Сільвія з’явилася у білому класичному пальті та сукні до тону, взута у чорні шкіряні туфлі на підборах, а в руках тримала невеликий клатч та шкіряні рукавички. Її Величність також одягла білий обідок із сіткою на голову, перлинне кольє на шию та сережки з діамантами та перлами у вуха. Також у неї на грудях була пришпилена красива брошка, посипана камінням і доповнена перлами.

Король Карл Густав і королева Сільвія / © Getty Images

Король Карл Густав і королева Сільвія / © Getty Images

Король Карл Густав зустрічав високопоставлених гостей у військовій парадній формі.

Нагадаємо, раніше ми показували, як королева Швеції Сільвія перебувала з візитом на острові Майнау.

Королева Сільвія / © Getty Images

Королева Сільвія / © Getty Images

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