Королева Сільвія в розкішному вечірньому вбранні з’явилася на бенкеті в Польщі
Королівське подружжя Швеції перебуває з державним візитом у Польщі.
Вчора короля карла Густава та королеву Сільвію вдень вітали президент Польщі Кароль Навроцький та його дружина Марта Навроцька, а ввечері президентське подружжя організувало для гостей урочистий бенкет.
Під час вечері король виголосив промову, в якій, серед іншого, сказав:
«Зв’язки між Польщею та Швецією мають глибоке коріння. Вони засновані на спільній культурній спадщині, яка здавна об’єднувала наші народи, і на спільній вірі у цінність свободи».
У Instagram шведській королівській родині опублікували відео з урочистого бенкету. Королева Сільвія прибула на вечір у фіолетовій сукні та туфлях на підборах, у руках тримала клатч, а в її вухах були коштовні сережки. Щоправда тіару Її Величність не носила цього вечора.