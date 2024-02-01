Королева Сільвія у строкатій сукні, а Бріжит Макрон – у м'ятній: пані сходили до музею

Президентське подружжя Франції зараз перебуває з офіційним візитом у Швеції.

З приводу їхнього приїзду шведські монархи організували прийом та урочистий бенкет, де королева Сильвія та інші члени сім'ї сяяли у вечірніх сукнях та з тіарами на головах.

Крім цього, у королеви було заплановано кілька заходів у компанії першої леді Франції Бріжит Макрон. Вони відвідали Національний музей сучасного мистецтва Moderna Museet у Стокгольмі.

Королева Сільвія з'явилася на публіці цього разу в строкатій сукні з принтом довжини до колін і чорному короткому жакеті, зробила укладання, насичений макіяж і доповнила образ золотим кольє на шиї та сережками, декількома браслетами та світлим манікюром. В руках у неї був невеликий чорний клатч, а на зап'ястях кілька золотих браслетів.

Королева Сільвія та Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Бріжіт Макрон одягла м'ятну сукню прямого силуету та пальто, взула чорні шкіряні туфлі-човники на підборах. Вона зробила насичений макіяж очей та залишила нігті без покриття. А на її пальцях виблискувало кілька каблучок із діамантами.

Також королева та перша леді відвідали прощальний прийом, влаштований президентським подружжям Франції на честь шведського королівського подружжя в Лундському університеті в Лунді. Цього разу королева Сільвія вийшла у світ у твідовому костюмі, а Бріжит Макрон віддала перевагу чорній лаконічній сукні.

Королева Сільвія та Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

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