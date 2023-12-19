Королева Сільвія з онуками зустрічала та прикрашала ялинки у палаці: миле відео

По всьому світу йдуть останні приготування до прийдешнього Різдва.

У Королівському палаці у Стокгольмі королева Сільвія, якій наступного тижня виповниться 80 років, разом зі своїми онуками зустрічала різдвяні ялинки.

Принцеса Леонор, принц Джуліан, принц Олександр, принцеса Адрієнна, принцеса Естель, принц Оскар і принц Габріель допомагали своїй бабусі-королеві та прикрашати ялинки.

Відеороликом шведська королівська родина поділилася на своїй сторінці в Instagram і підписала відео так:

"Дякуємо студентам-лісникам із SLU в Умео за доставку різдвяної ялинки королю цього року".

Нагадаємо, раніше кронпринцеса Вікторія показала, як із чоловіком та дітьми прикрашала ялинку в замку.

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