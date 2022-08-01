Королева сказала рішуче "ні": стало відомо за що Меган і Гаррі образилися на Єлизавету II

Платиновий ювілей правління королеви Єлизавети II відсвяткували ще в червні, але деякі подробиці візиту на урочистості Меган та Гаррі з'являються лише зараз.

Принц Гаррі та Меган Маркл були присутні на службі в соборі Святого Павла під час святкування платинового ювілею королеви. Тоді принц Гаррі ховав очі, а Меган усміхалася, вдаючи, що все, що відбувалося того дня, її цілком влаштовує.

Насправді ж Сассекські були незадоволені тим, куди їх посадили під час служби. За словами Тома Бавера, автора нової книжки "Помста: Меган, Гаррі і війна між Віндзорами", Сассекські були незадоволені виділеними ним місцями оскільки хотіли сидіти поряд зі старшими членами королівської родини.

Але посадили їх в іншій частині собору поряд з членами королівської родини, які не працюють на корону – принцесами Беатріс та Євгенією та їхніми чоловіками. Таку розсадку в соборі затверджувала королева Єлизавета II, тож шансів на потурання у Сассекських точно не було.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Як пише Mirror, пан Бавер стверджує, що Сассекські повинні були приїхати до собору непомітно, але навмисно не захотіли цього зробити і прибули на автомобілі, щоб фотографи могли зазнімкувати їх на сходах, що ведуть до собору. Очевидно, це було необхідно і для Netflix, з яким у пари контракт.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Після служби Меган і Гаррі пропустили обід у Ратуші, а також не відвідали зіркову вечірку у палаці у суботу ввечері та ювілейну театралізовану виставу у неділю.

Королівська редакторка Vanity Fair Кеті Ніколл заявила, що на її думку, Гаррі та Меган вирішили не бути присутніми на святкуванні ювілею, бо знали, що не будуть у першому ряду, особливо на театральній виставі. На шоу The Royal Beat на True Royalty TV вона сказала: "Я щиро думаю, що це тому, що вони знали, що не будуть у першому ряду. А чому вони пішли з королівської родини? Вони пішли тому, що вони не були в центрі уваги". Я думаю, саме тому їх не було на інших урочистостях, оскільки у них не було місць у центрі".

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Але публіці Меган і Гаррі заявили, що йдуть з сім'ї через надто настирливу увагу з боку преси.

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