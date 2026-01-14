ТСН у соціальних мережах

96
1 хв

Королева Софія скасувала всі робочі заходи з дуже поважної причини

Колишня королева Іспанії Софія мала здійснити низку публічних виступів у Пальма-де-Майорці, але скасувала їх з поважної причини.

Ольга Кузьменко
Королева Софія

Королева Софія / © Getty Images

87-річна королева Софія відмовилася від участі у публічних заходах, щоб бути поряд зі своєю сестрою, принцесою Ірен, через погіршення стану здоров’я останньої.

Мати короля Філіпа VI мала відвідати акваріум Poema del Mar у Пальма-де-Майорці у середу, щоб отримати нагороду на знак визнання її внеску у збереження біорізноманіття.

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Її другий виступ на церемонії вручення почесного докторського ступеня в Paraninfo при Університеті Лас-Пальмаса також було скасовано.

Як пише видання HOLA!, стан принцеси Ірен «дуже крихкий і критичний» 83-річна принцеса «страждає від когнітивних порушень, які поступово послаблюють її».

Принцеса Ірена Грецька, молодша дочка покійних короля Павла та королеви Фредеріки, ніколи не виходила заміж, але завжди була близька зі своєю сестрою, королевою Софією. Єдиний брат сестер, Костянтин II, останній король еллінів, помер у січні 2023 року.

Королева Софія та принцеса Ірен, 1964 рік / © Getty Images

Королева Софія та принцеса Ірен, 1964 рік / © Getty Images

Від 1981 року вона мешкає в апартаментах в офіційній резиденції іспанської королівської родини, палаці Сарсуела в Мадриді.

96
